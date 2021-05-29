Son dakika haber | Sultangazi'de bulunan 6 katlı binanın bodrum katında yangın çıktı
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Son dakika haber | Sultangazi'de bulunan 6 katlı binanın bodrum katında yangın çıktı

Son dakika haber | Sultangazi'de bulunan 6 katlı binanın bodrum katında yangın çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberi: Sultangazi'de 6 katlı binanın bodrum katında bilinemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Sultangazi'de 6 katlı binanın bodrum katında bilinemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanlar tüm binayı sarınca, üst katta yaşayanlar itfaiye merdiveni kurtarıldı. Ailesinin içeride kaldığını öğrenen bir kişi, binaya girmeye çalışınca itfaiye ekipleri engel oldu. Genç Telefonla aradığı ailesiyle camdan görüşünce sakinleşti.

Olay, saat 15.00 sıralarında Sultangazi Uğurmumcu Mahallesi'nde bulunan 6 katlı binanın bodrum katında yangın çıktı. Edinilen bilgilere göre, yabancı uyrukluların yaşadı, bir binanın bodrum katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanlar tüm binayı sarınca üst katlarda yaşayan bazı vatandaşlar ise üst katlarda mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, tarafından merdiven yardımı ile mahsur kalan vatandaşları kurtardı. Biri bebek iki çocuğuyla birlikte dumandan etkilenen Hülya Ateşkan hastaneye kaldırıldı. Ailesinin yaşadığı dairede mahsur kaldığı haberini alan bir kişi ise gözyaşlarını tutamadı. Ailesini kurtarmak için binaya girmeye çalışan gence itfaiye ekipleri ve arkadaşları engel oldu. Telefonla aradığı ailesiyle camdan görüşünce sakinleşti. - İSTANBUL

Son dakika haber | Sultangazi'de bulunan 6 katlı binanın bodrum katında yangın çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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