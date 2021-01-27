Son dakika haber | Sultangazi'de astronomi tutkunları için planetaryum kuruldu

Son dakika haberleri: Sultangazi Belediyesi astronomi tutkunlarına unutamayacakları bir deneyim yaşatmak için harekete geçti ve Necmettin Erbakan Bilim ve Kültür Merkezi'nin terasına planetaryum kurdu.

Sultangazi Belediyesi astronomi tutkunlarına unutamayacakları bir deneyim yaşatmak için harekete geçti ve Necmettin Erbakan Bilim ve Kültür Merkezi'nin terasına planetaryum kurdu. Planetaryumun tanıtımına katılan Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, "Bugün Bilim ve Kültür Merkezimizi planetaryum ile taçlandırmış olduk. Bu uzay evinde gökyüzüyle ilgili birçok bilinmeyeni bilinir hale getireceğiz. Özellikle bilime meraklı olan gençlerimizi Sultangazi'ye davet ediyoruz" dedi.

Sultangazi Belediyesi astronomi tutkunlarına unutamayacakları bir deneyim yaşatmak için harekete geçti ve Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bilim ve Kültür Merkezi'nin terasına planetaryum kurdu. Planetaryum'un tanıtımına Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun ve öğrencileri katıldı. Geleceğin mucitlerini yetiştiren Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bilim ve Kültür Merkezine kurulan planetaryum aynı zamanda Avrupa Yakası'nın görüntü kalitesi en yüksek ve en görkemli planetaryumu olma özelliği taşıyor.

"GÖKYÜZÜYLE İLGİLİ BİLİNMEYENLERİ BİLİNİR HALE GETİRECEĞİZ"

Teknolojinin gençler ve çocukların hayatında önemli olduğunu söyleyen Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, "Bugün burada bir uzay eviyle karşınızdayız. Bu uzay evinde gökyüzünü, güneşi, gezegenleri ve gök cisimlerini sanal bir ortamda göreceğiz. Bilime meraklı olan gençlerimiz ve çocuklarımızı burada bilimle iç içe yaşamalarını sağlayacağız. Teknolojinin gençler ve çocukların hayatındaki önemini biliyoruz. Teknolojinin bir tarafı da bilim. Bizler de bilimle ilgili çalışmalarımıza son sürat devam ediyoruz. Necmettin Erbakan Bilim ve Kültür Merkezimiz 3 yıldır faaliyette. Bugün ise merkezimizi planetaryum ile taçlandırmış olduk. Bu uzay evinde gökyüzüyle ilgili birçok bilinmeyeni bilinir hale getireceğiz. Özellikle bilime meraklı olan gençlerimizi Sultangazi'ye davet ediyoruz" dedi.

Merkezde Türk bilim insanları yetişmenin tohumlarını atacaklarını belirten Başkan Av. Abdurrahman Dursun, "Bilim merkezimiz randevu sistemine göre hizmet verecek. Merkezimiz şu an İstanbul Avrupa Yakası içerisinde bulunan en büyük planetaryuma sahip. Bu yönüyle de Avrupa yakası için ilk olma özelliği yaşıyor" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı