Son dakika haber | SULTANGAZİ'DE ASKER EĞLENCESİNDE ATILAN HAVAİ FİŞEK ÜSTLERİNE DÜŞTÜ - Haberler
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Son dakika haber | SULTANGAZİ'DE ASKER EĞLENCESİNDE ATILAN HAVAİ FİŞEK ÜSTLERİNE DÜŞTÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika haber | SULTANGAZİ'DE ASKER EĞLENCESİNDE ATILAN HAVAİ FİŞEK ÜSTLERİNE DÜŞTÜ

Son dakika haberi: SULTANGAZİ'de, sokak arasında yapılan asker eğlencesinde atılan havai fişek, yükseldikten sonra toplanan gruptakilerin arasına düşerek patladı.

SULTANGAZİ'de, sokak arasında yapılan asker eğlencesinde atılan havai fişek, yükseldikten sonra toplanan gruptakilerin arasına düşerek patladı. Yaşanan korku dolu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde 50. Yıl Mahallesi'nde sokak arasında yapılan asker uğurlama eğlencesinde meydana geldi. Eğlenceye katılan bir kişi, yakınlarda havai fişek patlatmaya başladı. Yanlış yerleştirilen havai fişekler, eğlencedekilerin arasına düşerek patladı. Sokaktakilerin korkuyla kaçıştıkları anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Olayda şans eseri yaralanan olmadı.

Görüntü dökümü:

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-Havai fişeğin patladığı anlar


Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Sultangazi'de asker eğlencesinde atılan havai fişek üstlerine düştü

Sultangazi'de asker eğlencesinde atılan havai fişek üstlerine düştü

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Haber: Son dakika haber | SULTANGAZİ'DE ASKER EĞLENCESİNDE ATILAN HAVAİ FİŞEK ÜSTLERİNE DÜŞTÜ - Haberler
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