Son dakika haberleri! Sultangazi'de akrabalar arasında silahlı kavga: 3 yaralı
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Son dakika haberleri! Sultangazi'de akrabalar arasında silahlı kavga: 3 yaralı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri! Sultangazi'de akrabalar arasında silahlı kavga: 3 yaralı

Son dakika haber: SULTANGAZİ'de akraba olduğu öğrenilen bir grup arasında silahlı kavga çıktı.

SULTANGAZİ'de akraba olduğu öğrenilen bir grup arasında silahlı kavga çıktı. Kavgada 3 kişi pompalı tüfek ve tabancayla yaralandı.

Olay saat 15.30 sıralarında İsmetpaşa Mahallesi 154. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akraba olduğu öğrenilen grup arasında henüz sokakta henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada pompalı silah ve tabancayla ateş açıldı. Açılan ateş sonucu 3 kişi yaralandı. Kavgaya karışan bir kişi de olay yerinden kaçarak uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla yakın hastanelere kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekipleri silahlı kavganın yaşandığı yerde incelemelerde bulundu. Olay hakkında soruşturma başlatan polis, kaçan kişiyi arıyor.


- İstanbul
Son dakika haberleri! Sultangazi'de akrabalar arasında silahlı kavga: 3 yaralı
Son dakika haberleri! Sultangazi'de akrabalar arasında silahlı kavga: 3 yaralı
Son dakika haberleri! Sultangazi'de akrabalar arasında silahlı kavga: 3 yaralı
Son dakika haberleri! Sultangazi'de akrabalar arasında silahlı kavga: 3 yaralı
Son dakika haberleri! Sultangazi'de akrabalar arasında silahlı kavga: 3 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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