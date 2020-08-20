Son dakika haber | Sultanbeyli Kaymakamlığı'nda orman yangınları toplantısı Son dakika gelişmesine göre SULTANBEYLİ Kaymakamlığı'nda orman yangınlarıyla ilgili toplantı düzenlendi.

SULTANBEYLİ Kaymakamlığı'nda orman yangınlarıyla ilgili toplantı düzenlendi.

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü'nün genelgesi kapsamında İlçe Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonu, Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay başkanlığında toplandı.

Toplantıda Sultanbeyli Belediye Başkan Yardımcısı Erkan Dinç, Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürü Şekip Akın, Sultanbeyli Orman İşletme Şefi Ali Büyükyılmaz ve Sultanbeyli Belediye Zabıta Müdürü Abdulkadir Çapanoğlu yer aldı.Yangın riskinin arttığı yaz mevsiminde, olası orman yangınlarının önlenmesine yönelik yapılması gereken ortak çalışmaların ele alındığı toplantıda, Orman İşletme Şefliği'nin faaliyetleri, orman yangınları konusunda alınan tedbirler, araç, ekipman ve personel kapasitesi, orman yangınları ile orman yangını esnasında yapılan mücadele çalışmaları hakkında bilgilendirme yapıldığı öğrenildi.

Kaynak: DHA