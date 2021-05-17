Sultanbeyli'de uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Sultanbeyli'de uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Sultanbeyli'de uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 15 Mayıs'ta Hamidiye Mahallesi Abdulkadir Udeh Caddesi'nde bulunan bir adreste uyuşturucu satıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Söz konusu adrese giden ekipler yaptıkları aramada, 1925 adet uyuşturucu hap, 35,8 gram kokain, 708 gram kubar esrar, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 13 bin 610 lira ve 4 cep telefonu ele geçirdi.

Adreste bulunan G.P. (37), İ.S. (38) ve yaşı küçük H.P. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden G.P. tutuklanırken İ.S. ve H.P. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Bağış