Son dakika haber | SULTANBEYLİ'DE POMPALI DEHŞETİ: 1 ÖLÜ 3 YARALI Son dakika güncel haberine göre Çağrı ÇALIŞKAN / İstanbul DHASultanbeyli'de bir kişi, yol kavgasına tutuştuğu kişiye pompalı tüfekle ateş etti.

Çağrı ÇALIŞKAN/ İstanbul DHA

Sultanbeyli'de bir kişi, yol kavgasına tutuştuğu kişiye pompalı tüfekle ateş etti. Bu sırada seken kurşunlardan 1 kişi ölürken 3 kişi yaralandı.

Olay, Yavuz Selim Mahallesi Pamuk Sokak'ta saat 17.45 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Sokakta iki kişi arasında yol kavgası nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma daha sonra büyüyünce tartışan kişilerden biri aldığı pompalı tüfekle etrafa ateş açtı. Seken saçmalardan 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Silahla yaralanan Savaş Sedef, vatandaşların yardımıyla özel bir hastaneye götürüldü. Hastanede yapılan müdahale rağmen Savaş Sedef kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer üç kişi ise çevredeki hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri olay yerinde zırhlı araçla güvenlik önlemi aldı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri olay yerinde yaklaşık iki saat delil araştırması yaptı.

Olay yerinde çok sayıda boş kovan ile araba levyesi bulunarak incelemeye alınırken, bir dükkan kavga sırasında zarar gördü. Ekipler, olayı gören güvenlik kamera görüntülerinden şüpheliyi belirledi. Ardından düzenledikleri operasyonda şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Kaynak: DHA