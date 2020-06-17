Son dakika haber! Sultanbeyli'de okullar sınav için Hazır
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Son dakika haber! Sultanbeyli'de okullar sınav için Hazır

Son dakika güncel haberi... 20 Haziran Cumartesi günü yapılacak olan LGS (Liselere Geçiş Sistemi) sınavı için Sultanbeyli'de okullar hazır hale getirildi.

Son dakika haber! Sultanbeyli'de okullar sınav için Hazır
17.06.2020 13:26 | Son Güncelleme: 17.06.2020 13:46

20 Haziran Cumartesi günü yapılacak olan LGS (Liselere Geçiş Sistemi) sınavı için Sultanbeyli'de okullar hazır hale getirildi. MEB'in sınav için belirlediği ilçedeki okullar, Sultanbeyli Belediyesi tarafından dezenfekte edildi, okul bahçelerinde sosyal mesafe noktaları oluşturuldu ve girişlere dezenfektanlar yerleştirildi.

Korona virüs ile mücadelede yaptığı çalışma ve etkinliklerle dikkat çeken Sultanbeyli Belediyesi, 20 Haziran Cumartesi günü yapılacak olan LGS sınavı için okulları dezenfekte etti. Okul bahçelerini de dezenfektanlarla yıkayıp sosyal mesafe noktaları oluşturan belediye, okul girişlerine de öğrenciler için el dezenfektanları yerleştirdi ve sınıfları da dezenfekte etti.

İnsan sağlığının her şeyden önce geldiğini belirten Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, "Çocuklarımızın sağlığı bizim için çok önemli. Bu kapsamda sınava girecek çocuklarımızın huzur ve sağlığı için belirlenen okullarımızda detaylı dezenfekte çalışmaları yaptık. Aldığımız önlemlerle okullarımızı yavrularımıza hazır hale getirdik. Öğrencilerimiz ve ailelerinin içleri rahat olsun. Bu bakımdan öğrencilerimizden tek beklentimiz sınavlarına konsantre olmaları. Sınava girecek tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum, Allah hepsine zihin açıklığı versin" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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