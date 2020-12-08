SULTANBEYLİ'DE JANDARMADAN ŞEHİRLERARASI OTOBÜS VE TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINA DENETİM
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SULTANBEYLİ'DE JANDARMADAN ŞEHİRLERARASI OTOBÜS VE TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINA DENETİM

08.12.2020 11:20 | Son Güncelleme: 08.12.2020 11:28
SULTANBEYLİ'DE JANDARMADAN ŞEHİRLERARASI OTOBÜS VE TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINA DENETİM

SULTANBEYLİ'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında şehirlerarası yolcu otobüsleri ve toplu taşıma araçlarına yönelik yapılan denetimde iki taksi sürücüsüne araçlarında dezenfekte bulunmadığı gerekçesiyle bin 800 lira para cezası kesildi.

SULTANBEYLİ'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında şehirlerarası yolcu otobüsleri ve toplu taşıma araçlarına yönelik yapılan denetimde iki taksi sürücüsüne araçlarında dezenfekte bulunmadığı gerekçesiyle bin 800 lira para cezası kesildi. 

YOLCULARIN HES KODLARI OLUP OLMADIĞI KONTROL EDİLDİ 

İstanbul İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Mimar Sinan Mahallesi Basra Caddesi'nde koronavirüs tedbirleri kapsamında şehirlerarası yolcu otobüsleri ve toplu taşıma araçlarına yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetime Jandarma Trafik, Asayiş ve motosikletli Trafik Asayiş Tim'lerinin katıldı. Jandarma ekipleri,  yolcu taşıyan otobüsleri ve toplum taşıma araçlarını durdurarak, yolcuların HES kodların olup olmadığını kontrol etti.  Yolculara ve sürücülere maske takma ve sosyal mesafe kurallarına uyma konusunda da uyarılarda bulunuldu. Öte yandan araçlarında dezenfektan bulundurmayan iki sürücüye Umumi Hıfzıssıhha Kanunu çerçevesinde toplam bin 800 lira para cezası kesildi. 

PARA CEZASI KESİLDİDezenfektan bulunmayan taksi sürücüsü jandarma ekipleriyle yaşadığı diyalog da kameraya yansıdı. Jandarma ekipleri, taksi sürücüne "Aracınızda dezenfekte veya kolonyanız var mı?" diye sordu. Taksi sürücüsü de "Aracımda dezenfektan ve kolonya yok" diye cevap verdi. Taksi sürücüsüne para cezası uygulandı. 

SULTANBEYLİ'DE JANDARMADAN ŞEHİRLERARASI OTOBÜS VE TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINA DENETİM
SULTANBEYLİ'DE JANDARMADAN ŞEHİRLERARASI OTOBÜS VE TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINA DENETİM
SULTANBEYLİ'DE JANDARMADAN ŞEHİRLERARASI OTOBÜS VE TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINA DENETİM
SULTANBEYLİ'DE JANDARMADAN ŞEHİRLERARASI OTOBÜS VE TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINA DENETİM

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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