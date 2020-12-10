Son dakika haber! Sultanbeyli'de iş yerinde çıkan yangın söndürüldü
10.12.2020 05:01 | Son Güncelleme: 10.12.2020 05:04
Edinilen son dakika gelişmesine göre Sultanbeyli'de makine üretimi yapılan bir iş yerinde çıkan yangın söndürüldü.
Sultanbeyli'de makine üretimi yapılan bir iş yerinde çıkan yangın söndürüldü.
Akşemsettin Mahallesi'nde faaliyet gösteren 3 katlı iş yerinin son katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yoğun dumana neden olan yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Hatipoğlu