Son dakika... Sultanbeyli'de binanın çatısında çıkan yangın hasara neden oldu

Son dakika haber: Sultanbeyli'de deprem riskine karşı güçlendirme çalışmaları için boşaltılan binanın çatısında çıkan yangın hasara yol açtı.

Sultanbeyli'de deprem riskine karşı güçlendirme çalışmaları için boşaltılan binanın çatısında çıkan yangın hasara yol açtı.

Battalgazi Mahallesi Rehavet Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Çatıdaki alevler, ekiplerin yaklaşık bir saat süren çalışması sonucu söndürüldü.

Binadakilerin kolon güçlendirme çalışmaları için bir hafta önce tahliye edildiği öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alptekin Soykan