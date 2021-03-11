Sultanbeyli'de ağabey kardeşe silahlı saldırı -1
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Sultanbeyli'de ağabey kardeşe silahlı saldırı -1

11.03.2021 16:12 | Son Güncelleme: 11.03.2021 16:25

Gamze ŞİMŞEK / SULTANBEYLİ Fatih Mahallesi'nde otomobillerine binmek üzere olan ağabey ve kız kardeşine silahlı saldırı düzenlendi.

Gamze ŞİMŞEK/ SULTANBEYLİ Fatih Mahallesi'nde otomobillerine binmek üzere olan ağabey ve kız kardeşine silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda ağır yaralanan genç kadın hayatını kaybederken, yaralı ağabey hastaneye kaldırıldı. Şüphelinin kaçış anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

 


Sultanbeyli'de ağabey kardeşe silahlı saldırı -1
Sultanbeyli'de ağabey kardeşe silahlı saldırı -1
Sultanbeyli'de ağabey kardeşe silahlı saldırı -1
Sultanbeyli'de ağabey kardeşe silahlı saldırı -1

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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