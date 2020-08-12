Son dakika haber! Sultanbeyli Aydos Ormanları'nda yangın çıktı
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Son dakika haber! Sultanbeyli Aydos Ormanları'nda yangın çıktı

Son dakika haberi: - Sultanbeyli Aydos Ormanları'nda yangın çıktı Sultanbeyli Aydos Ormanları'nda yangın çıktı.

12.08.2020 16:48 | Son Güncelleme: 12.08.2020 17:08

- Sultanbeyli Aydos Ormanları'nda yangın çıktı

İSTANBUL - Sultanbeyli Aydos Ormanları'nda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, orman ve polis ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangına karadan müdahale ederken yangın helikopteri de söndürme çalışmalarına havadan destek verdi.

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Son dakika haber! Sultanbeyli Aydos Ormanları'nda yangın çıktı

Kaynak: İHA

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