Son dakika haber: Süleymanpaşa polisinden suçlulara geçit yok Son dakika haberine göre Tekirdağ'ın merkez ilçesi Süleymanpaşa'da polis ekipleri Temmuz ayı boyunca gerçekleştirdikleri uygulama ve yaptıkları denetimlerde 32 kişiye toplamda 64 bin 800 TL idari para cezası uygularken sorgulanan şahıslardan 3'ü arandıkları tespit edilince adli mercilere sevk edildi.

Tekirdağ'ın merkez ilçesi Süleymanpaşa'da polis ekipleri Temmuz ayı boyunca gerçekleştirdikleri uygulama ve yaptıkları denetimlerde 32 kişiye toplamda 64 bin 800 TL idari para cezası uygularken sorgulanan şahıslardan 3'ü arandıkları tespit edilince adli mercilere sevk edildi.

Süleymanpaşa İlçe Emniyet Müdürlğü'ne bağlı ekipler tarafından 2020 yılı Temmuz ayı içerisinde polis sorumluluk alanında asayişe müessir olayların önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde okul çevreleri, araçlar ve umuma açık yerlere yönelik olarak değişik zaman dilimlerinde uygulamalar yapıldı. Yapılan uygulamalar sonucu 1599 sayılı kanunun 282. Maddesi gereğince 32 kişiye 64 bin 800 TL idari işlem cezası uygulanmış bu çalışmalar sırasında 35 şahıs sorgulanmış 3 şahsın aranması olduğu anlaşılmış gerekli adli mercilere sevk edildi.

Uygulamalarda ayrıca 5 adet kuru sıkı tabanca ve bu tabancalara ait fişekler, hırsızlık sonucu elde edilen paralar ve çeşitli malzemeler ele geçirildi. Çalışmalar sonunda toplam 20 ayrı olayda 24 şahıs yakalandı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA