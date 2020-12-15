Son dakika haber | Süleymanpaşa'da koronavirüsle mücadele aralıksız devam ediyor
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Son dakika haber | Süleymanpaşa'da koronavirüsle mücadele aralıksız devam ediyor

15.12.2020 16:27 | Son Güncelleme: 15.12.2020 16:27
Son dakika haber | Süleymanpaşa'da koronavirüsle mücadele aralıksız devam ediyor

Son dakika haberler: Süleymanpaşa Belediyesi yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Süleymanpaşa Belediyesi yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 9 aydır koronavirüsle mücadele çalışmaları kapsamında tüm imkanlar seferber edildi.

Süleymanpaşa Belediyesi Temizlik İşleri, Sosyal Yardım İşleri ve Gençlik Spor Hizmetleri Müdürlükleri bünyesinde oluşturulan özel ekipler tarafından dezenfeksiyon çalışmaları ilçe genelinde titizlikle gerçekleştiriliyor.

Çalışmalar kapsamında hastane girişleri, caddeler, semt pazarları, belediye hizmet binaları, otobüs durakları, muhtarlıklar, dolmuşlar ve kamusal alanlar özel solüsyonlar ve ekipmanlar kullanılarak arındırılıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, ilçenin düzenli dezenfekte edildiğini belirtti.

Vatandaşların yoğun olduğu alanlarda gece gündüz demeden çalışmalarına devam ettiğini bildiren Yüksel, şunları kaydetti:

"Siz evinizdeyken biz şehrimizi düzenli olarak baştan aşağı arındırıyoruz. Şehrimizin temizliği, hemşehrilerimizin sağlığı için hastanelerimizi, durakları, parkları, tüm kamu hizmet alanlarını ve çöp konteynerlerini düzenli olarak süpürüyor, yıkıyor ve dezenfekte ediyoruz. Süleymanpaşa'mızın cadde ve sokaklarında, sabahlara kadar canla başla çalışan arkadaşlarıma ayrı ayrı teşekkür ediyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Mutaf

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