Son dakika haber! Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
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Son dakika haber! Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

18.12.2020 09:47 | Son Güncelleme: 18.12.2020 09:50
Son dakika haber! Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel AA'nın

Son dakika haber... Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Yüksel, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek "yaşam", "spor" ve "haber" kategorilerinde oy kullandı.

"Haber" kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın "Ayasofya'da 86 yıl sonra ibadet" başlıklı fotoğrafını seçen Yüksel, "yaşam" kategorisinde Muhammed Said'in "Muhammed bebeğin mutluluğu", "spor" kategorisinde Kate Green'ın "Galatasaray Avrupa sahnesinde" başlıklı fotoğrafını oyladı.

Yüksel, fotoğrafların hepsinin birbirinden güzel ve etkileyici olduğunu söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman

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