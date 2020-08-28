Son dakika haber... Süleyman Hurma'dan Bakan Kasapoğlu'na ziyaret Son dakika haberleri... Süper Lig'in yeni ekibi Karagümrük'ün Başkanı Süleyman Hurma, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nu İstanbul'daki ofisinde ziyaret etti.

Süper Lig'in yeni ekibi Karagümrük'ün Başkanı Süleyman Hurma, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nu İstanbul'daki ofisinde ziyaret etti.

Süper Lig'e 36 yıl sonra yükselmenin coşkusunu yaşayan ve ilk maçında Yeni Malatyaspor'u konuk edecek olan Karagümrük'te Başkan Süleyman Hurma, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nu İstanbul'daki ofisinde ziyaret etti. Fatih'li olan Bakan Kasapoğlu, kendisiyle Karagümrük Stadı'nın uzun süreli olarak kulübe verilmesi yönünde görüşen Hurma'ya destek vereceklerini söylerken, Karagümrük'ün de amatör sporlara destek vermesi gerektiğini ifade etti. Görüşmede Başkan Süleyman Hurma, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na, TFF 1. Lig Şampiyonluk Kupası'nın mini örneğini hediye etti.

(İHA)

Kaynak: İHA