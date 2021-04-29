Son dakika haber | Sulama havuzuna düşen 3 köpeği itfaiye kurtardı
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Son dakika haber | Sulama havuzuna düşen 3 köpeği itfaiye kurtardı

Son dakika haber | Sulama havuzuna düşen 3 köpeği itfaiye kurtardı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberi: Karaman'da su dolu havuza düşen 3 köpek boğulmak üzereyken itfaiye tarafından kurtarıldı.

Karaman'da su dolu havuza düşen 3 köpek boğulmak üzereyken itfaiye tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Gödet köyü yolu üzerinde bulunan bir bağ evinin bahçesinde köpek havlama sesi duyan bir vatandaş, havuza baktığında 3 tane köpeği fark etti. Su dolu havuzda 3 köpek olduğunu gören vatandaş itfaiyeden yardım istedi. Olay yerine giden itfaiye ekibi, su dolu havuzda mahsur kalan 3 köpeği yaptığı çalışma sonucu çıkardı. Havuzdan çıkan köpekler daha sonra kaçarak uzaklaştı.

Ne zamandır havuzda oldukları tespit edilemeyen köpeklerin su içmek isterken havuza düştükleri tahmin ediliyor. - KARAMAN

Son dakika haber | Sulama havuzuna düşen 3 köpeği itfaiye kurtardı
Son dakika haber | Sulama havuzuna düşen 3 köpeği itfaiye kurtardı
Son dakika haber | Sulama havuzuna düşen 3 köpeği itfaiye kurtardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Eyüpsultan Savaklar Caddesi üzerinde bir depoda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
Eyüpsultan Savaklar Caddesi üzerinde bir depoda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
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