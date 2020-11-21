Son dakika haber | Şuhut'ta kisitlamanın ilk günü cadde ve sokaklar bomboş kaldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haber | Şuhut'ta kisitlamanın ilk günü cadde ve sokaklar bomboş kaldı

21.11.2020 22:52 | Son Güncelleme: 21.11.2020 22:56
Son dakika haber | Şuhut'ta kisitlamanın ilk günü cadde ve sokaklar bomboş kaldı

Son dakika haberleri... Koronavirüs salgını ile mücadelede alınan ek tedbirler doğrultusunda, yurt genelinde olduğu gibi Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde de saat 20.00 itibariyle sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

Koronavirüs salgını ile mücadelede alınan ek tedbirler doğrultusunda, yurt genelinde olduğu gibi Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde de saat 20.00 itibariyle sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Şuhut'ta cadde ve sokaklar bomboş kaldı.

Son günlerde artan vakalar nedeniyle, korona virüs ile mücadele kapsamında yurt genelinde bir dizi ek tedbir alındı. Bu tedbirler doğrultusunda bu akşam saat 20.00 itibariyle de sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Akşam saatlerinde vatandaşlar işlerini bitirerek evlerine gitti. Meydan, cadde ve sokakların boşaldığı saatlerde ise polis ve jandarma bölgelerinde denetimlere başlandı. Pazar sabahı saat 10.00'da bitecek yasak, akşam saat 20: 00 'de tekrar başlayacak ve Pazartesi günü saat 05: 00'te sonra erecek. - AFYONKARAHİSAR

Son dakika haber | Şuhut'ta kisitlamanın ilk günü cadde ve sokaklar bomboş kaldı
Son dakika haber | Şuhut'ta kisitlamanın ilk günü cadde ve sokaklar bomboş kaldı
Son dakika haber | Şuhut'ta kisitlamanın ilk günü cadde ve sokaklar bomboş kaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Turizmin gözbebeğinde cadde ve sokaklar bomboş kaldı
Turizmin gözbebeğinde cadde ve sokaklar bomboş kaldı
Son dakika haberi: ERZİNCAN/KARS - Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından cadde ve sokaklar boş kaldı
Son dakika haberi: ERZİNCAN/KARS - Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından cadde ve sokaklar boş kaldı
Sokağa çıkma yasağının ardından cadde ve sokaklar boş kaldı
Sokağa çıkma yasağının ardından cadde ve sokaklar boş kaldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cansu Dere Sinan Akçıl Öykü Karayel Aydemir Akbaş
Spor Ozan Tufan Fatih Terim Şenol Güneş Dorukhan Toköz Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kasım Çocuk Ankara Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber | Şuhut'ta kisitlamanın ilk günü cadde ve sokaklar bomboş kaldı - Afyon
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.11.2020 22:56:36. #1.14#
title