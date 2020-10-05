Son dakika haber: Sudan'ın doğusundaki hükümet karşıtı protestolarda 1 subay hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haber: Sudan'ın doğusundaki hükümet karşıtı protestolarda 1 subay hayatını kaybetti

05.10.2020 23:39 | Son Güncelleme: 05.10.2020 23:43
Son dakika haber: Sudan'ın doğusundaki hükümet karşıtı protestolarda 1 subay hayatını kaybetti

Son dakika haberi... Sudan'ın doğusundaki Kızıldeniz eyaletinin Hayya kentindeki hükümet karşıtı protesto gösterilerinde bir subay yaşamını yitirdi.

Sudan'ın doğusundaki Kızıldeniz eyaletinin Hayya kentindeki hükümet karşıtı protesto gösterilerinde bir subay yaşamını yitirdi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Hayya kentindeki gösterilerde çıkan şiddet olaylarında Teğmen Bedevi Yusuf Abdullah'ın hayatını kaybettiği belirtildi.

Bakanlık açıklamasında ayrıntı verilmezken, yerel basında Teğmen Abdullah'ın görevli olduğu kamu binası önünde protestocular tarafından darp edilerek öldürüldüğü kaydedildi.

Port Sudan kentinde de hükümeti protesto eden gruplar ana caddeleri trafiğe kapattı.

Sudan hükümeti ile ülkenin batı ve güneyindeki Devrimci Cephesi bünyesinde 9 isyancı silahlı örgüt arasındaki çatışmaları sona erdirecek nihai barış anlaşması cumartesi imzalanmıştı.

Anlaşma dün Port Sudan ve Darfur'da protesto edilmişti.

Kızıldeniz Devlet Güvenlik Komitesi, tüm otobüs seyahatlerini durdurma kararı alırken başkent Hartum ile doğudaki şehirleri bağlayan yolların da kapatıldığı bildirilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Erdem

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Emmanuel Macron Jens Stoltenberg Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Beren Saat Hülya Avşar Türkan Şoray Aslıhan Gürbüz
Spor Babel Erol Bulut Fatih Terim Ali Palabıyık Robert Prosinecki
Daha Fazla Beşiktaş Azerbaycan Ermenistan Sosyal Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber: Sudan'ın doğusundaki hükümet karşıtı protestolarda 1 subay hayatını kaybetti - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.10.2020 23:59:18. #1.14#
title