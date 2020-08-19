Son dakika haber! Sudan Dışişleri Bakanlığı: "Sözcü'nün İsrail açıklamasını şaşkınlıkla karşıladık"
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Son dakika haber! Sudan Dışişleri Bakanlığı: "Sözcü'nün İsrail açıklamasını şaşkınlıkla karşıladık"

Son dakika haberlerine göre Sudan Dışişleri Bakanlığı, Bakanlık Sözcüsü Haydar Bedevi'nin İsrail ile ilişkilerin normalleşeceğine ilişkin sözlerini "şaşkınlıkla karşıladıklarını" duyurdu.

Son dakika haber! Sudan Dışişleri Bakanlığı:
19.08.2020 00:01 | Son Güncelleme: 19.08.2020 00:20

Sudan Dışişleri Bakanlığı, Bakanlık Sözcüsü Haydar Bedevi'nin İsrail ile ilişkilerin normalleşeceğine ilişkin sözlerini "şaşkınlıkla karşıladıklarını" duyurdu.

Sudan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, bakanlığın Sudan ve İsrail arasındaki ilişkilere dair bir meseleyi hiç tartışmadığı ve Sözcü'ye bu konuya ilişkin bir açıklama yapma talimatı da verilmediği belirtildi.

"Dışişleri Bakanlığı, Sözcü Haydar Bedevi'nin Sudan'ın İsrail ile ilişki kurmak için çabaladığına dair açıklamalarını şaşkınlıkla karşıladı." ifadesi kullanılan açıklamada, kamuoyunun aydınlatılması için yeni bir açıklama yapılması ihtiyacı hissedildiğinin altı çizildi.

Sözcü'nün açıklamaları

İsrail İstihbarat Bakanı Eli Cohen, Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) sonra Sudan'ın da yakında Tel Aviv ile normalleşme anlaşmasına varacağını açıklamıştı.

Bu açıklamanın ardından Sudan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bedevi, Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan'ın haftalar önce İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile görüşmesinin "iki taraf arasında gerçekleşebilecek temaslara kapı açan cesur bir adım" olduğunu söylemişti.

"İsrail ile normalleşmemiz farklı ve benzersiz olacak, diğer ülkelere benzemeyecek." diyen Sözcü Bedevi, İsrail ile ilişkiler kurma eğiliminin yeni olmadığını ve önceki rejim döneminde başladığını belirtmişti.

BAE ile İsrail arasındaki normalleşme anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump, 13 Ağustos Perşembe İsrail ile BAE'nin "ilişkilerini tamamen normalleştirmek" için anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu.

İsrail Başbakanı Netanyahu da Trump'ın paylaşımını alıntılayarak, "Bu, tarihi bir gün." değerlendirmesi yapmıştı.

BAE resmi ajansı WAM'ın haberinde de İsrail ile BAE'nin, ilişkilerin tesisi için "ortak bir yol haritası" belirleme konusunda anlaştığı ve iki ülkeden yetkililerin ilerleyen haftalarda bir araya gelerek farklı alanlarda ikili anlaşmalar imzalayacağı ifade edilmişti.

BAE, 1979'da Mısır'ın, 1994'te de Ürdün'ün ardından İsrail ile normalleşme anlaşması imzalayan üçüncü Arap ülkesi oldu.

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Kaynak: AA

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