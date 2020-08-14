Son dakika haber: Sudan'daki selde 8 kişi hayatını kaybetti
Son dakika gündem haberi... Sudan'ın Kessele eyaletinde şiddetli yağışlar sonrası meydana gelen selde 8 kişi hayatını kaybetti.
14.08.2020 00:35 | Son Güncelleme: 14.08.2020 00:39
Sudan'ın Kessele eyaletinde şiddetli yağışlar sonrası meydana gelen selde 8 kişi hayatını kaybetti.
Yerel basındaki haberlere göre, Kessele Aroma İdari Müdür Yardımcısı Ahmed Halil, sel felaketinden 23 köyün etkilendiğini açıkladı.
Halil, "Şiddetli yağışlar sonucu oluşan selde 8 kişi hayatını kaybetti." dedi.
8 bin 567 kişinin felaketten etkilendiğini aktaran Halil, bölgeye acil yardım yapılması gerektiğinin altını çizdi.
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Kaynak: AA