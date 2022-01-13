Son dakika haber: Sudan'daki protestolarda bir polis hayatını kaybetti

Sudan'da askeri müdahalenin ardından patlak veren protestolar devam ederken ilk kez bir polis memuru hayatını kaybetti.

Sudan'da halkın geçtiğimiz sene 25 Ekim'de askeri müdahalenin ardından yönetimin tamamen sivillere devredilmesine yönelik başlattığı protestolar sürüyor. Başta ülkenin başkenti Hartum olmak üzere çeşitli kentlerde devam eden protestolarda ilk defa üst düzey bir polis memuru hayatını kaybetti. Sudan polisi tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, hayatını kaybeden polis memurunun adının Ali Bareema Hamad olduğu ve protestoları kontrol altına almaya çalışırken görevi başında hayatını kaybettiği bildirildi.

Ne olmuştu?

Sudan'da geçtiğimiz sene 25 Ekim'de Başbakan Abdullah Hamduk ile aralarında en az 4 bakanın da bulunduğu diğer sivil hükümet yetkilileri gözaltına alınmıştı. Egemenlik Konseyi Başkanı ve ordu komutanı Abdülfettah el-Burhan, daha sonra olağanüstü hal ilan ederek, sivil yönetimi feshettiğini duyurmuştu. Başbakan Hamduk, ertesi gün ev hapsine alınması şartıyla serbest bırakılmıştı. Egemenlik Konseyi Başkanı El Burhan, 11 Kasım'da yayınladığı kararname ile Egemenlik Konseyi'nin yeniden kurulduğunu duyurmuştu. Darbenin ardından halk ayaklanmış ve gösteriler patlak vermişti. 21 Kasım'da ise El-Burhan ve Hamduk anlaşmaya varmış ve Hamduk'un yeniden başbakan olarak göreve gelmesine karar verilmiş, Hamduk göreve gelmesinden yaklaşık 2 ay sonra 3 Ocak'ta istifa ettiğini duyurmuştu. Devam eden protestolarda en son hayatını kaybedenlerin sayısı 62 olarak açıklanmıştı. - HARTUM

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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