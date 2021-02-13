Son dakika haber: Sudan'da şiddeti artan gösteriler sonrası eski iktidar partisinden çok sayıda kişi gözaltına alındı
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Son dakika haber: Sudan'da şiddeti artan gösteriler sonrası eski iktidar partisinden çok sayıda kişi gözaltına alındı

13.02.2021 18:03 | Son Güncelleme: 13.02.2021 18:11
Son dakika haber: Sudan'da şiddeti artan gösteriler sonrası eski iktidar partisinden çok sayıda kişi gözaltına alındı

Son dakika haberler... Sudan'da askeri darbeyle görevine son verilen Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in lideri olduğu eski iktidar partisi Ulusal Kongre (UKP) mensubu onlarca kişinin, son günlerdeki şiddet olayları ve yağmaların yaşandığı protestolarda rolü olduğu gerekçesiyle gözaltına alındığı bildirildi.

Sudan'da askeri darbeyle görevine son verilen Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in lideri olduğu eski iktidar partisi Ulusal Kongre (UKP) mensubu onlarca kişinin, son günlerdeki şiddet olayları ve yağmaların yaşandığı protestolarda rolü olduğu gerekçesiyle gözaltına alındığı bildirildi.

UKP'den yapılan yazılı açıklamada, partinin iktidardan uzaklaştırılmasından bu yana geçiş döneminin sivil ortağı Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri koalisyonunun, adalet kurumlarının siyasallaştırılması ve anayasayla ilgili ihlallerinin endişeyle takip edildiği belirtildi.

"Ömer el-Beşir Rejiminin Ortadan Kaldırılması Komisyonu"nun yargının yetkilerini parti üyelerine karşı kışkırtıcı bir yaklaşımla kullandığı aktarılan açıklamada, partinin ülkenin güneydoğusunda yer alan Kadarif eyaletindeki 135 üyesinin gözaltına alındığı ifade edildi.

Ulusal basında çıkan haberlere göre, partinin üst düzey liderlerinden Emin Hasan Ömer de başkent Hartum'da gözaltına alındı.

Sudan hükümeti, hayat pahalılığı gerekçesiyle birçok eyalette düzenlenen, şiddeti ve dozu artan, yağma olaylarının da yaşandığı protestolardan eski rejim yanlılarını sorumlu tutuyor.

Sudan'da, 19 Aralık 2018'de hayat pahalılığı nedeniyle başlayan gösterilerin rejim karşıtlığına dönüşmesi üzerine, ordunun 11 Nisan 2019'daki müdahalesiyle 30 yıllık Ömer el-Beşir dönemi sona ermiş, 21 Ağustos'ta asker-sivil ortak geçici yönetimi başlamıştı.

Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, Beşir rejiminin izlerinin ortadan kaldırılması, yolsuzlukla mücadele ve tüm hakların iadesiyle ilgili 10 Aralık 2019'da bir komisyon oluşturulmasını kararlaştırmıştı.

Komisyonun kararıyla UKP feshedilirken, eski rejimle irtibatı ve iltisakı olduğu gerekçesiyle yüzlerce üst düzey görevli ihraç edilmiş, çok sayıda taşınmaza el konulmuştu.

Hayat pahalılığının protesto edildiği gösterilerde çok sayıda kamu kurumu kundaklanmış, yağma olaylarının yaşanması üzerine polis onlarca kişiyi gözaltına almıştı.

Bazı eyaletlerde acil durum ilan edilirken, bazı kentlerde ise süresiz kısmi sokağa çıkma yasağı getirilmişti.

Savcılık, 11 Şubat'ta, aralarında eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hasbu Abdurrahman'ın da olduğu UKP üyeleri hakkında ülke genelinde yakalama emri çıkarmış, hükümet valiliklere UKP mensuplarına cezai tedbirler uygulaması talimatı vermişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Erdem

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