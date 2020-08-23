Son dakika haber... Sudan'da Kovid-19 vaka sayısı 12 bin 682'ye yükseldi
Son dakika gündem haberi... Sudan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısının 12 bin 682'ye yükseldiği bildirildi.
23.08.2020 12:27 | Son Güncelleme: 23.08.2020 12:33
Sudan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısının 12 bin 682'ye yükseldiği bildirildi.
Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Kovid-19 vaka sayısı son 72 saatte 59 artarak 12 bin 682'ye çıktı.
Son 72 saatte 3 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti ve virüs kaynaklı ölenlerin sayısı 815 oldu.
Kovid-19 tedavisi gören 6 bin 492 kişi de sağlığına kavuştu.
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Kaynak: AA