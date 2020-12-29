Son dakika haber: Sudan'da bir sivilin işkenceyle ölümünden sorumlu askerlerin dokunulmazlığı kaldırıldı
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Son dakika haber: Sudan'da bir sivilin işkenceyle ölümünden sorumlu askerlerin dokunulmazlığı kaldırıldı

29.12.2020 19:59 | Son Güncelleme: 29.12.2020 20:02
Son dakika haber: Sudan'da bir sivilin işkenceyle ölümünden sorumlu askerlerin dokunulmazlığı kaldırıldı

Son dakika haber... Sudan'da orduya bağlı Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK), sorgudayken bir sivili öldürdüğünden şüphelenilen askerlerin dokunulmazlıklarının kaldırıldığını bildirdi.

Sudan'da orduya bağlı Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK), sorgudayken bir sivili öldürdüğünden şüphelenilen askerlerin dokunulmazlıklarının kaldırıldığını bildirdi.

HDK Sözcüsü Cemal Cuma, basına yaptığı açıklamada, "Şüpheli askerlerin dokunulmazlıkları kaldırıldı ve soruşturma işlemlerinin tamamlanması için savcılığa teslim edildiler." ifadesini kullandı.

Ulusal basındaki haberlere göre, Hartum'un güneyindeki Kalakle Mahallesi'nden 17 Aralık'ta kimliğiz henüz belirlenemeyen kişilerce plakasız bir araca bindirilerek kaçırılan Bahauddin Nuri'nin (45) cansız bedeni, 4 gün sonra Umdurman kentindeki bir hastanenin morgunda bulunmuştu.

Nuri'nin asker sorgusunda ölümüyle ilgili bazı siyasi grupların "hızlı soruşturma" çağrısı, konunun ülke gündeminde ses getirmesine neden olmuştu.

Savcılık, dün, Nuri'nin Hızlı Destek Kuvvetlerinin sorgusundayken hayatını kaybettiğini ve vücudunda işkence izleri bulunduğunu bildirmişti.

Savcılık bunun üzerine olaya karışan HDK üyeleri hakkında "kasten adam öldürme" suçlamasıyla suç duyurusunda bulunmuştu.

Sudan Meslek Odaları Birliği, kitlesel gösteriler düzenleyeceklerini açıklamıştı

Eski Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in devrilmesine yol açan kitlesel protesto gösterilerinin organizatörü Sudan Meslek Odaları Birliği (SPA), dün, HDK tarafından yönetilen tüm gözaltı merkezlerinin kapatılması, gözaltındakilerin polise teslim edilmesi çağrısında bulunmuştu.

SPA, olayın soruşturulmaması ve gizli soruşturma merkezlerinin ortaya çıkarılmaması durumunda kitlesel gösteriler düzenleyeceklerini açıklamıştı.

HDK, eski Sudan lideri Beşir'in Nisan 2019'da görevden alınması sonrası ordu karargahı önünde sivil yönetime geçilmesi talebiyle nöbet tutan onlarca muhalif göstericinin hayatını kaybettiği olaylarda da ihmali olmakla suçlanıyor.

HDK'nin başında, Egemenlik Konseyi Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Orgeneral Muhammed Hamdan Dagalu yer alıyor. Dagalu'nun bu göreve Beşir tarafından getirildiği biliniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Erdem

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