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Son dakika haber | Sudan'da askeri yönetim karşıtı protestolarda ölenlerin sayısı 40'a yükseldi

AA / Ömer Erdem - Haberler | Güncel
Son dakika haber | Sudan'da askeri yönetim karşıtı protestolarda ölenlerin sayısı 40'a yükseldi

Son dakika haberlerine göre Sudan Doktorlar Komitesi, ordunun yönetime el koyduğu 25 Ekim'den bu yana sivil yönetim talebiyle düzenlenen protestolara güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu 40 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Sudan Doktorlar Komitesi, ordunun yönetime el koyduğu 25 Ekim'den bu yana sivil yönetim talebiyle düzenlenen protestolara güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu 40 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Komite'den yapılan açıklamada, 17 Kasım'daki gösterilerde baş ve bacağına isabet eden kurşunlar nedeniyle yaralanan 16 yaşındaki Muhammed Adem'in bu sabah yaşamını yitirdiği belirtildi.

Açıklamada, "25 Ekim'den bu yana teyit edilen ölü sayısı 40'a ulaştı." ifadeleri kullanıldı.

Sivil yönetim taraftarları protestolara başlamıştı

Sudan Ordusu Komutanı Abdulfettah el-Burhan, ekimde Başbakan Abdullah Hamduk ve sivil yöneticileri görevden almış, olağanüstü hal (OHAL) ilan etmişti.

Burhan, yayımladığı kararnameyle feshettiği Egemenlik Konseyini (Devlet Başkanlığı) yeniden kurmuş, 14 üyeli Konsey'in başkanlığına kendisini getirmişti.

Ordunun yönetime müdahalesine karşı çıkan sivil yönetim taraftarları sokağa inerek protestolara başlamıştı.

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AA / Ömer Erdem - Son Dakika Haberleri

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