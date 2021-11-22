Son dakika haber! Sudan'da askeri müdahale sonrası gözaltına alınan 4 siyasetçi serbest bırakıldı

Sudan ordusu komutanı Abdulfettah el-Burhan'ın 25 Ekim olağanüstü hal ilan etmesi ve başkanı olduğu Egemenlik Konseyi ve hükümeti feshetmesi kararları çerçevesinde gözaltına alınan 4 siyasetçi serbest bırakıldı.

Ulusal basındaki haberler e göre, gözaltına alınan Başbakan Yardımcısı Yasir Arman, Sudan Kongresi Partisi Başkanı Ömer ed-Digeyr, Milli Ümmet Partisi Başkan Yardımcısı Sıddık Sadık el-Mehdi ve Arap Baas Sosyalist Partisi Başkanı Ali Reyyah es-Sanhuri serbest kaldı.

Anlaşma, dış taraflarca memnuniyetle karşılanırken iç taraflarca reddedildi

Türkiye, Avrupa Birliği (AB), Afrika Birliği (AfB), Kanada, Troyka ülkeleri ve çoğu Arap ülkeleri, Burhan ve Başbakan Abdullah Hamduk arasında imzalanan anlaşmayı memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

Öte yandan Sudan Meslek Odalar Birliği, eski iktidar ortağı Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri (ÖDBG) ve Komünist Partisi gibi siyasi güçler, söz konusu anlaşmayı reddetti.

Öte yandan Sudan Doktorlar Komitesince yapılan açıklamada, ordunun yönetime el koyduğu 25 Ekim'den bu yana sivil yönetim talebiyle düzenlenen protestolara güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu 41 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Sudan'da askeri müdahale

Başbakan Abdullah Hamduk ile çok sayıda siyasetçi, 25 Ekim sabahı güvenlik güçlerince gözaltına alınmıştı.

Sudan Ordusu Komutanı Burhan, olağanüstü hal (OHAL) ilan ettiklerini, Egemenlik Konseyi ve kabinenin feshedildiğini, ülkedeki tüm kesimleri temsil edecek teknokrat bir hükümet kurulacağını duyurmuştu.

Sudan'da Egemenlik Konseyi ile yeniden Başbakanlığa getirilen Hamduk, 25 Ekim'deki askeri müdahalenin ardından yaşanan yönetim krizini sona erdirmek amacıyla siyasi anlaşmaya imza atmıştı. Anlaşma kapsamında, Burhan, Hamduk'u Başbakanlık görevinden azletme kararını iptal etmişti. Başbakanlık Ofisi de Hamduk'un, resmen görevine başladığını bildirmişti.

AA / Adam Abu - Son Dakika Haberleri

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