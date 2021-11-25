Son dakika haber! Sudan'da "askeri darbe" karşıtı gösteriler düzenlendi

Sudan'da ordunun 25 Ekim'deki askeri müdahalesi ve sonrasında aldığı kararlar, ülke genelinde protesto edildi.

Darbe karşıtları, tam sivil ve demokratik yönetim talebiyle başkent Hartum, Umdurman ve Bahri kentlerinde "Şehitlere Vefa" sloganıyla gösteriler düzenledi.

Ellerinde Sudan bayrakları ile "Askeri yönetim düşsün. Halk daha güçlü. Geri dönüşümüz imkansız. Devrim, halkın devrimi." yazılı pankartlar taşıyan eylemciler, askerin yönetimi sivil bir hükümete devretmesini istedi.

Göstericiler yollarda araç lastikleri yakarken, kaldırım taşlarıyla ana caddeleri trafiğe kapattı.

Kuzeydeki Atbera, orta kesimdeki Medeni ve güneydoğudaki Damazin kentlerinde de sivil yönetim yanlıları sokağa çıktı.

Mahallelerdeki gösterileri organize eden Direniş Komitelerinden yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkenin orta kesimindeki Ubeyd ve batısındaki Niyala'da Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah Burhan ile Başbakan Abdullah Hamduk'un imzaladığı siyasi anlaşmaya karşı çıkan protestoculara polis göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Olaylarda çok sayıda kişi gazdan etkilendi.

Sudan'da askeri müdahale

Başbakan Abdullah Hamduk ile çok sayıda siyasetçi, 25 Ekim sabahı güvenlik güçlerince gözaltına alındı.

Sudan Ordusu Komutanı Burhan, olağanüstü hal (OHAL) ilan ettiklerini, Egemenlik Konseyi ve kabinenin feshedildiğini, ülkedeki tüm kesimleri temsil edecek teknokrat bir hükümet kurulacağını duyurdu.

Egemenlik Konseyi ile yeniden başbakanlığa getirilen Hamduk, askeri müdahalenin ardından yaşanan yönetim krizini sona erdirmek amacıyla 21 Kasım'da siyasi anlaşmaya imza attı.

Anlaşma kapsamında, Burhan, Hamduk'u başbakanlık görevinden azletme kararını iptal etti.

Ülkede 25 Ekim'de başlayan gösteriler, siyasi mutabakat sonrasında hız kesse de sona ermedi.

Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan, yaşananların darbe olmadığını savunurken, 21 Kasım'a kadar ev hapsinde tutulan devrik Başbakan Abdullah Hamduk, serbest kalıp asker ile siyasi mutabakata vardıktan sonra basına yaptığı ilk açıklamada yaşananları darbe olarak nitelendirmişti.

Sudan Merkezi Doktorlar Komitesine göre, gösterilerde şu ana kadar 42 kişi hayatını kaybetti.