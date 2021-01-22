Son dakika haber | Sudan Başbakanı Hamduk, ABD Başkanı Joe Biden'ı tebrik etti
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Son dakika haber | Sudan Başbakanı Hamduk, ABD Başkanı Joe Biden'ı tebrik etti

22.01.2021 03:33 | Son Güncelleme: 22.01.2021 03:36
Son dakika haber | Sudan Başbakanı Hamduk, ABD Başkanı Joe Biden'ı tebrik etti

Son dakika haberi: Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk, yemin ederek göreve başlayan ABD Başkanı Joe Biden'ı tebrik etti.

Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk, yemin ederek göreve başlayan ABD Başkanı Joe Biden'ı tebrik etti.

Twitter'dan yaptığı açıklamada Hamduk, "İkili ilişkileri ve bağları güçlendirme, taahhütlerimizi yerine getirme, ortaklığımızı halklarımızın yararına genişletmek için Biden ile ortak çalışmalar sürdürmeyi dört gözle bekliyorum." ifadesini kullandı.

Hamduk, başkan seçilen Biden ve yardımcısı Kamala Harris'i kutladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Erdem

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