İzmir'de suç örgütüne yönelik operasyonda yakalanan 39 zanlı adliyede

İzmir'de çağrı merkezleri kurarak Alman vatandaşlarını dolandırdıkları, elde ettikleri suç gelirlerini kuryeler vasıtasıyla Türkiye'ye getirip aklamaya çalıştıkları öne sürülen suç örgütü üyelerine yönelik operasyonda gözaltına alınan 39 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, "suç örgütü kurma ve yönetme", "nitelikli dolandırıcılık" ve "suç gelirlerini aklama" suçlarına ilişkin soruşturma kapsamında 2 Aralık'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalanan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlıların büyük kısmının emniyetteki ilk ifadesinde suçlamaları reddettiği öğrenildi.

Operasyon

İzmir'de çağrı merkezleri kurarak Alman vatandaşlarını dolandırdığı öne sürülen şebekeye yönelik operasyonda 39 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Örgütün, suç gelirlerini Türkiye'de menkul, gayrimenkul alma veya şirket kurma yöntemi ile aklama yoluna gittiği belirlenmiş, yaklaşık 500 milyon lira değerindeki mal varlığına el konulmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Şahin