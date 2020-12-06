İzmir'de suç örgütüne yönelik operasyonda yakalanan 39 zanlı adliyede
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

İzmir'de suç örgütüne yönelik operasyonda yakalanan 39 zanlı adliyede

06.12.2020 11:48 | Son Güncelleme: 06.12.2020 11:58

İzmir'de çağrı merkezleri kurarak Alman vatandaşlarını dolandırdıkları, elde ettikleri suç gelirlerini kuryeler vasıtasıyla Türkiye'ye getirip aklamaya çalıştıkları öne sürülen suç örgütü üyelerine yönelik operasyonda gözaltına alınan 39 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İzmir'de çağrı merkezleri kurarak Alman vatandaşlarını dolandırdıkları, elde ettikleri suç gelirlerini kuryeler vasıtasıyla Türkiye'ye getirip aklamaya çalıştıkları öne sürülen suç örgütü üyelerine yönelik operasyonda gözaltına alınan 39 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, "suç örgütü kurma ve yönetme", "nitelikli dolandırıcılık" ve "suç gelirlerini aklama" suçlarına ilişkin soruşturma kapsamında 2 Aralık'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalanan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlıların büyük kısmının emniyetteki ilk ifadesinde suçlamaları reddettiği öğrenildi.

Operasyon

İzmir'de çağrı merkezleri kurarak Alman vatandaşlarını dolandırdığı öne sürülen şebekeye yönelik operasyonda 39 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Örgütün, suç gelirlerini Türkiye'de menkul, gayrimenkul alma veya şirket kurma yöntemi ile aklama yoluna gittiği belirlenmiş, yaklaşık 500 milyon lira değerindeki mal varlığına el konulmuştu.

İzmir'de suç örgütüne yönelik operasyonda yakalanan 39 zanlı adliyede
İzmir'de suç örgütüne yönelik operasyonda yakalanan 39 zanlı adliyede
İzmir'de suç örgütüne yönelik operasyonda yakalanan 39 zanlı adliyede
İzmir'de suç örgütüne yönelik operasyonda yakalanan 39 zanlı adliyede

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Şahin

İlgili Haberler

Sultanbeyli'de organize suç örgütüne yönelik operasyonda yakalanan 7 şüpheli tutuklandı
Sultanbeyli'de organize suç örgütüne yönelik operasyonda yakalanan 7 şüpheli tutuklandı
İzmir'deki suç örgütüne yönelik operasyonda yarım milyar liralık mal varlığına el konuldu
İzmir'deki suç örgütüne yönelik operasyonda yarım milyar liralık mal varlığına el konuldu
AFYONKARAHİSAR - Terör örgütü DEAŞ operasyonunda yakalanan iki zanlı adliyeye sevk edildi
AFYONKARAHİSAR - Terör örgütü DEAŞ operasyonunda yakalanan iki zanlı adliyeye sevk edildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Onur Ünlü Ebru Şallı Demet Özdemir Caner Cindoruk
Spor Okan Buruk Burak Yılmaz Yılmaz Vural Mbaye Diagne Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Bursa Deprem Antalya Akdeniz
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İzmir'de suç örgütüne yönelik operasyonda yakalanan 39 zanlı adliyede - İzmir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.12.2020 12:02:36. #1.15#
title