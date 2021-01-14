Son dakika haber: Suç örgütü, uyuşturucu ticaretinde anlaşmazlıklar nedeniyle çok sayıda yaralama olayına karışmış
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Son dakika haber: Suç örgütü, uyuşturucu ticaretinde anlaşmazlıklar nedeniyle çok sayıda yaralama olayına karışmış

14.01.2021 10:03 | Son Güncelleme: 14.01.2021 10:07
Son dakika haber: Suç örgütü, uyuşturucu ticaretinde anlaşmazlıklar nedeniyle çok sayıda yaralama olayına karışmış

Son dakika habere göre ADANA'da uyuşturucu madde ve silah ticareti yapan suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan, 1'i komiser, 13 polisin de aralarında bulunduğu 48 şüpheliden bazılarının, uyuşturucu ticareti sırasında yaşanan anlaşmazlıklarda çok sayıda yaralama olayına karıştıkları ortaya çıktı.

ADANA'da uyuşturucu madde ve silah ticareti yapan suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan, 1'i komiser, 13 polisin de aralarında bulunduğu 48 şüpheliden bazılarının, uyuşturucu ticareti sırasında yaşanan anlaşmazlıklarda çok sayıda yaralama olayına karıştıkları ortaya çıktı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, 8 aylık teknik ve fiziki takip sonucu, adama öldürme, uyuşturucu madde ve silah ticareti, yaralama olaylarını gerçekleştiren silahlı suç örgütünü deşifre etti. Örgüte üye olduğu öne sürülen kişilerin de belirlenmesiyle dün şafak vakti operasyon düzenlendi. Savcılığın haklarında yakalama kararı çıkarttığı 55 şüphelinin evlerine baskın yapıldı. Özel Harekat ekiplerince koçbaşlarıyla kırılarak girilen evlerde 55 şüpheliden 48'i yakalandı. 'Organize suç örgütü yönetmek ve üye olmak' suçlamalarıyla gözaltına alınan 48 şüpheliden örgüt lideri olduğu iddia edilen ve Yüreğir ilçesinde uyuşturucu satışını yönettiği değerlendirilen Murat T. ile aktif görevde bulunan 1'i komiser 13 polisin de bulunduğu öğrenildi. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ise 11 tabanca, 10 av tüfeği, 71 bin 430 lira, 1 kilo toz esrar ele geçirildi.Şüphelilerden bazılarının emniyetteki ifadelerinde, uyuşturucu ticareti sırasında yaşanan anlaşmazlıklarda çok sayıda yaralama olayına karıştıklarını itiraf ettiği öğrenildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, 7 kişinin yakalanması için de çalışmalar devam ediyor.


Son dakika haber: Suç örgütü, uyuşturucu ticaretinde anlaşmazlıklar nedeniyle çok sayıda yaralama olayına karışmış
Son dakika haber: Suç örgütü, uyuşturucu ticaretinde anlaşmazlıklar nedeniyle çok sayıda yaralama olayına karışmış
Son dakika haber: Suç örgütü, uyuşturucu ticaretinde anlaşmazlıklar nedeniyle çok sayıda yaralama olayına karışmış
Son dakika haber: Suç örgütü, uyuşturucu ticaretinde anlaşmazlıklar nedeniyle çok sayıda yaralama olayına karışmış
Son dakika haber: Suç örgütü, uyuşturucu ticaretinde anlaşmazlıklar nedeniyle çok sayıda yaralama olayına karışmış

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yusuf KANTARLI

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