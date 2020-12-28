Son dakika haber... Şube müdürü yangın bölgesini incelerken kalp krizinden hayatını kaybetti
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Son dakika haber... Şube müdürü yangın bölgesini incelerken kalp krizinden hayatını kaybetti

28.12.2020 18:29 | Son Güncelleme: 28.12.2020 18:33
Son dakika haber... Şube müdürü yangın bölgesini incelerken kalp krizinden hayatını kaybetti

Son dakika haber: Giresun Orman Bölge Müdürlüğü Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Mustafa Kostakoğlu, Ordu'nun Çatalpınar ilçesinde geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti.

Giresun Orman Bölge Müdürlüğü Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Mustafa Kostakoğlu, Ordu'nun Çatalpınar ilçesinde geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Çatalpınar ilçesi Akkaya ve Kayatepe Mahallelerinde çıkan yangını incelemeleri sırasında Giresun Orman Bölge Müdürlüğü Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Mustafa Kostakoğlu bir anda yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Kostakoğlu'nun kalp krizinden vefat ettiğini belirledi. Vefat haberini alan iş arkadaşları büyük üzüntü yaşadılar. - ORDU

Son dakika haber... Şube müdürü yangın bölgesini incelerken kalp krizinden hayatını kaybetti
Son dakika haber... Şube müdürü yangın bölgesini incelerken kalp krizinden hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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