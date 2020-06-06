Son dakika haber | Su metrelerce yükseğe fışkırdı, ekipler müdahale etti Son dakika haberlerine göre Su metrelerce yükseğe fışkırdı, ekipler müdahale etti Tekirdağ'da su hattında meydana gelen patlamanın ardından borudan çıkan sular metrelerce yükseğe fışkırdı.

Su metrelerce yükseğe fışkırdı, ekipler müdahale etti

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da su hattında meydana gelen patlamanın ardından borudan çıkan sular metrelerce yükseğe fışkırdı. TESKİ ekiplere aniden müdahele ederek arızayı giderdi.

Olay, Tekirdağ'ın Muratlı ilçe merkezi ile Aşağısevindikli Mahallesi arasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün Muratlı ilçesi Aşağısevindikli Mahallesi'nden geçen 800'lük Süleymanpaşa su hattında patlama meydana geldi. Borudan çıkan sular, metrelerce yükseğe fışkırdı.

Muratlı-B.Karıştıran karayolu üzerinde seyir eden sürücüler metrelerce yükseğe fışkıran suları görünce şaşırdı. Bazı sürücüler ise araçlarını durdurarak manzaranın resmini çekmeyi tercih etti.

İhbar üzerine olay yerine gelen TESKİ ekipleri, arızanın giderilmesi için çalışma yaptı. Arıza gece saatlerinde giderilerek yeniden su verildi.

Kaynak: İHA