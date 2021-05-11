SU KUYUSUNA DÜŞEN KOYUNU İTFAİYE KURTARDI
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SU KUYUSUNA DÜŞEN KOYUNU İTFAİYE KURTARDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MUĞLA'nın Milas ilçesinde, 10 metre derinliğindeki su kuyusuna düşen koyun, itfaiye ekiplerince kurtarılıp, sahibine teslim edildi.

MUĞLA'nın Milas ilçesinde, 10 metre derinliğindeki su kuyusuna düşen koyun, itfaiye ekiplerince kurtarılıp, sahibine teslim edildi.

Kızılcayıkık Mahallesi'nde yaşayan Ferzander Başar'a ait sürüden ayrılan bir koyun, arazide bulunan 10 metre derinliğindeki su kuyusuna düştü. Koyunun peşine düşen çiftçi Başar kuyudan sesler geldiğini fark etti. Hayvanı kendi imkanlarıyla kuyudan çıkaramayan Başar, itfaiyeyi arayıp yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, merdiven ve halat yardımıyla aşağı inerek koyunu kuyudan çıkardı. Sağlık durumu iyi olan koyun sahibine teslim edildi. Ferzander Başar, koyununu kurtaran itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

SU KUYUSUNA DÜŞEN KOYUNU İTFAİYE KURTARDI
SU KUYUSUNA DÜŞEN KOYUNU İTFAİYE KURTARDI
SU KUYUSUNA DÜŞEN KOYUNU İTFAİYE KURTARDI
SU KUYUSUNA DÜŞEN KOYUNU İTFAİYE KURTARDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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