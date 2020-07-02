Son dakika haber... Su kanalı kenarından oynayan Melek'ten haber alınamıyor Gelen son dakika haberine göre Su kanalı kenarından oynayan Melek'ten haber alınamıyor Van'ın Erciş ilçesindeki evlerinin önünden geçen su kanalı kenarında oynayan 2 yaşındaki Melek Memiş'in haber alınamıyor.

Su kanalı kenarından oynayan Melek'ten haber alınamıyor

VAN - Van'ın Erciş ilçesindeki evlerinin önünden geçen su kanalı kenarında oynayan 2 yaşındaki Melek Memiş'in haber alınamıyor.

Erciş ilçe merkezine yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta bulunan Yeşilova Mahallesi'nde yaşayan Memiş ailesinin 2 yaşındaki kızı Melek Memiş, dün sabah evlerinin önünden geçen su kanalı kenarında oyun oynarken birden kayboldu. Baba Yücel Memiş ve vatandaşların yaptığı arama çalışmaları sonuç vermeyince jandarma ve AFAD ekiplerinden destek istendi.

Bölgeye gelen Jandarma Sualtı Timleri ile AFAD ekiplerinin dün yaptığı arama çalışmaları sonuç vermezken, çalışmalar bugün de devam ediyor.

Kaynak: İHA