Son dakika haber | Su borusuna sıkışan 2 yavru kediyi itfaiye ekipleri kurtardı
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Son dakika haber | Su borusuna sıkışan 2 yavru kediyi itfaiye ekipleri kurtardı

Son dakika haber | Su borusuna sıkışan 2 yavru kediyi itfaiye ekipleri kurtardı
Demirören Haber Ajansı / Barış İlyasoğlu - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: KASTAMONU'nun İnebolu ilçesinde, su borusuna sıkışan 2 yavru kedi, itfaiye ekiplerince 1 saatlik çalışma sonucu kurtarıldı.

KASTAMONU'nun İnebolu ilçesinde, su borusuna sıkışan 2 yavru kedi, itfaiye ekiplerince 1 saatlik çalışma sonucu kurtarıldı.

Olay, dün İnebolu ilçesi Yukarı Hatıpbağı Mahallesi'nde yaşandı. Bir çalışma alanındaki su borularının içerisinden kedi sesleri geldiğini duyan mahalle sakinleri, durumu itfaiyeye bildirdi. Bölgeye gelen ekipler, boruların etrafını kazarak kedilere ulaşmaya çalıştı. İtfaiye eipleri, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından kedileri sıkıştığı yerden çıkararak sahiplerine teslim etti. Kedilerine kavuşan aile ise itfaiyeye teşekkür etti.


Son dakika haber | Su borusuna sıkışan 2 yavru kediyi itfaiye ekipleri kurtardı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Barış İlyasoğlu

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