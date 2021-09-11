Son dakika haber: Su altı kazılarında Osmanlı savaş gemisi gün yüzüne çıkarılıyor

DOKUZ Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü'nün bilimsel danışmanlığında ve Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi başkanlığında, Muğla'nın Datça ilçesinde yürütülen arkeolojik su altı kazısında bulunan Osmanlı savaş gemisine ait eserler gün yüzüne çıkarılıyor.

DEÜ Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü'nün Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı desteği ile yürüttüğü 'Türk Batık Envanteri Projesi: Mavi Miras (TUBEP)' kapsamındaki bilimsel çalışmalar devam ediyor. Geçen dönemde Foça açıklarında 'Koca Piri Reis Araştırma Gemisi' ile yürütülen çalışmalarda, 18'inci yüzyıla ait olduğu değerlendirilen savaş gemisi batığı keşfeden heyet; şimdi de Muğla'nın Datça ilçesinde yürütülen arkeolojik su altı kazısında, 18'inci yüzyıla ait olduğu düşünülen Osmanlı dönemine ait savaş gemisinin kalıntılarına ulaştı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da DEÜ Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü'nün bilimsel danışmanlığında ve Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi başkanlığında yürütülen su altı kazısında dalış yaparak, batık geminin son durumunu inceledi.