Son dakika haber! Stratosfer, Rus savaş uçağının kokpitinden görüntülendi Gelen son dakika haberlerine göre Stratosfer, Rus savaş uçağının kokpitinden görüntülendiRusya, (DHA)- Rusya'ya ait savaş uçağı, eğitim için yaptığı uçuşta stratosfere çıktı.

Stratosfer, Rus savaş uçağının kokpitinden görüntülendi

Rusya, (DHA)- Rusya'ya ait savaş uçağı, eğitim için yaptığı uçuşta stratosfere çıktı. O anlar kokpitten pilot kamerasınca kaydedildi.

Rusya'ya ait ve dünyanın en hızlı savaş uçakları arasında kabul edilen MiG-31 tipi uçak, eğitim uçuşu kapsamında stratosfere kadar çıktı. O anlar pilotun kamerasınca kokpitten kaydedildi. Stratosfer, troposferdan başlayarak 50 km yüksekliğe kadar uzanır.

Kaynak: DHA