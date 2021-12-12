Son dakika haber... Stratcom Summit'21 - Anadolu Ajansı Görsel Haberler Yayın Yönetmeni Vekili Fırat Yurdakul - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber... Stratcom Summit'21 - Anadolu Ajansı Görsel Haberler Yayın Yönetmeni Vekili Fırat Yurdakul

AA - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi (Stratcom Summit '21) devam ediyor.

FIRAT, MALATYA (AA) - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi (Stratcom Summit '21) devam ediyor. Stratejik iletişim konusunda dünyanın dört bir yanından alanında uzman isimleri bir araya getiren zirvede, Anadolu Ajansı Görsel Haberler Yayın Yönetmeni Vekili Fırat Yurdakul, "İletişim ve Fotoğrafçılık" panelinde konuştu.

Son dakika haber... Stratcom Summit'21 - Anadolu Ajansı Görsel Haberler Yayın Yönetmeni Vekili Fırat Yurdakul

Son dakika haber... Stratcom Summit'21 - Anadolu Ajansı Görsel Haberler Yayın Yönetmeni Vekili Fırat Yurdakul

Son dakika haber... Stratcom Summit'21 - Anadolu Ajansı Görsel Haberler Yayın Yönetmeni Vekili Fırat Yurdakul

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dev makas koleksiyonu bu sergide

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dev makas koleksiyonu bu sergide

AA - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title