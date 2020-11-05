STK'lerden PKK'lı teröristlerin Hakkari'de 3 işçiyi şehit ettiği saldırıya kınama

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki sivil toplum kuruluşlarının (STK) temsilcileri, Hakkari'nin Derecik ilçesinde PKK'lı teröristlerin yol çalışmasında görevli 3 işçiyi şehit ettiği saldırıya tepkilerini dile getirdi.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki sivil toplum kuruluşlarının (STK) temsilcileri, Hakkari'nin Derecik ilçesinde PKK'lı teröristlerin yol çalışmasında görevli 3 işçiyi şehit ettiği saldırıya tepkilerini dile getirdi.

Hak-İş Mardin İl Başkanı Eşref Cihan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hakkari'nin Derecik ilçesinde terör örgütü PKK'lı teröristlerce gerçekleştirilen saldırıyı lanetlediklerini söyledi.

Saldırıda hayatını kaybeden işçilere Allah'tan rahmet, ailelerine sabır dileyen Cihan, "Orada insanlarımıza hizmet eden, ulaşım hizmeti sunmak için çalışan işçilere, hain terör örgütü kalleşçe saldırdı. Terör her zamanki yüzünü gösterdi. Bu bir tek orada çalışanlara değil, bütün insanlara yapılmış bir saldırıdır. Bu saldırıları nefretle kınıyoruz." dedi.

Cihan, bu saldırlarla terör örgütünün gerçek yüzünü ortaya koyduğunu ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Sincar