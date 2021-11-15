Son dakika haber... Stefan Kuntz: Şu anda bir şey başarmış değiliz, yarın kazanmak zorundayız

Maçın hakeminin Alman olmasıyla ilgili gelen soruya "Bu soruya maçtan sonra cevap verelim" diyen Stefan Kuntz, son olarak kaza geçiren Hollanda Teknik Direktörü Louis van Gaal'e de geçmiş olsun dileklerini iletti.

#Türkiye ile #Karadağ arasında oynanacak Dünya Kupası G Grubu maçını sizce kim kazanır? ?????????? #BizimÇocuklar — Haberler (@Haberler) November 15, 2021

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

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