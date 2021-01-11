Son dakika haber: SSB Başkanı Demir: "Bu yıl ilk milli gemi savar füzesi Atmaca, yerli ve milli torpido Akya ve tanksavar silahı Karaok'un ilk teslimatları yapılacak."
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Son dakika haber: SSB Başkanı Demir: "Bu yıl ilk milli gemi savar füzesi Atmaca, yerli ve milli torpido Akya ve tanksavar silahı Karaok'un ilk teslimatları yapılacak."

11.01.2021 11:29 | Son Güncelleme: 11.01.2021 11:32
Son dakika haber: SSB Başkanı Demir:

Son dakika ekonomi haberi... SSB Başkanı Demir: "Bu yıl ilk milli gemi savar füzesi Atmaca, yerli ve milli torpido Akya ve tanksavar silahı Karaok'un ilk teslimatları yapılacak.

SSB Başkanı Demir: "Bu yıl ilk milli gemi savar füzesi Atmaca, yerli ve milli torpido Akya ve tanksavar silahı Karaok'un ilk teslimatları yapılacak."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Yıldırım

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