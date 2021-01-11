Son dakika haber: SSB Başkanı Demir: "Bu yıl ilk milli gemi savar füzesi Atmaca, yerli ve milli torpido Akya ve tanksavar silahı Karaok'un ilk teslimatları yapılacak."
11.01.2021 11:29 | Son Güncelleme: 11.01.2021 11:32
Son dakika ekonomi haberi... SSB Başkanı Demir: "Bu yıl ilk milli gemi savar füzesi Atmaca, yerli ve milli torpido Akya ve tanksavar silahı Karaok'un ilk teslimatları yapılacak.
SSB Başkanı Demir: "Bu yıl ilk milli gemi savar füzesi Atmaca, yerli ve milli torpido Akya ve tanksavar silahı Karaok'un ilk teslimatları yapılacak."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Yıldırım