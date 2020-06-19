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Son dakika haber: Spot piyasada elektrik fiyatları

Gelen son dakika haberlerine göre Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 325 lira 11 kuruş, en düşük 149 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Son dakika haber: Spot piyasada elektrik fiyatları
19.06.2020 14:23 | Son Güncelleme: 19.06.2020 14:52

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 325 lira 11 kuruş, en düşük 149 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 7,2 azalışla 130 milyon 204 bin 479 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 21.00'de 325 lira 11 kuruş, en düşük saat 06.00'da 149 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 282 lira 821 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 284 lira 486 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 324 lira 39 kuruş, en düşük 228 lira 31 kuruştan işlem gördü.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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