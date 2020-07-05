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Son dakika haber | Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Son dakika ekonomi haberi: Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1296 lira 27 kuruş olarak belirlendi.

Son dakika haber | Spot piyasada doğal gaz fiyatları
05.07.2020 14:03 | Son Güncelleme: 05.07.2020 15:04

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1296 lira 27 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 5 milyon 18 bin 756 lira oldu. Bu rakam cuma günü 7 milyon 668 bin 720 lira olarak gerçekleşmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1296 lira 27 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 3 milyon 864 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1335 lira 16 kuruş, satış fiyatı ise 1257 lira 38 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 104 milyon 793 bin 345 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 103 milyon 479 bin 417 metreküp olarak kayıtlara geçti.

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Kaynak: AA

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