Son dakika haber: Spot piyasada doğal gaz fiyatları Son dakika haberine göre Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1456 lira 51 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1456 lira 51 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 12 milyon 27 bin 967 lira oldu. Bu rakam pazar günü 5 milyon 326 bin 539 lira olarak gerçekleşmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1456 lira 51 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 8 milyon 248 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1500 lira 21 kuruş, satış fiyatı ise 1412 lira 81 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 80 milyon 640 bin 997 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 81 milyon 213 bin 522 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA