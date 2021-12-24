Son dakika 3. sayfa: Spor salonunda 'omuz atma' kavgası... Tartıştığı genci silahla yaralayan şahıs kamerada

ÜMRANİYE, İSTANBUL (İHA) - Spor salonunda 'omuz atma' kavgası... Tartıştığı genci silahla yaralayan şahıs kamerada

Silahlı saldırgan yakalandı

İSTANBUL - İstanbul'un Ümraniye ilçesinde faaliyet gösteren bir spor salonunda "omuz atma" tartışmasıyla başlayan kavgada 19 yaşındaki bir genci silahla yaralayan saldırgan yakalandı. Failin, olay günü kıyafet dolabındaki silahı alarak elinde silahla salona giriş çıkış yaptığı görüntüler ortaya çıktı.

Polis kaynaklarından aktarılan bilgilere göre, 11 Aralık Cumartesi günü Ümraniye Dudullu Mahallesinde faaliyet gösteren bir spor salonunda meydana gelen olayda, 19 yaşındaki E.U. adlı bir genç ile H.M arasında tartışma yaşandı. Polis tutanaklarına yansıyan ifadelere göre, haftasonu akşam saatlerinde spor salonunda "Omuz attın" diye başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. İddiaya göre kavga sırasında kontrolünü kaybeden H.N.'nin, salondan soyunma odasına giderek elbise dolabında duran silahını aldı. Ardından 19 yaşındaki E.U.'yu silahla ayaklarından vurarak yaraladı. Ağır yaralanan E.U., olay yerine çağrılan ambulansla en yakın hastaneye kaldırılırken, saldırgan H.M. kaçar izini kaybettirdi.

Olayda kullandığı suç aleti silahla yakalandı

Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldı. E.U.'yu silahla yaralayan saldırgan H.M.'nin yakalanması için spor salonundaki ve bölgede bulunan tüm güvenlik kamerası görüntüleri tek tek incelendi.

Firari olarak aranan bu sabah saatlerinde Yukarı Dudullu Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin yakalandığı sırada yapılan üst aramasında olayda kullandığı değerlendirilen 1 ruhsatlı tabanca ele geçirildi.

Emniyetteki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından "Kasten Yaralama" suçundan adliyeye sevk edilen H.M., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

Öte yandan saldırganın spor salonunda soyunma odasındaki kıyafet dolabında bulunan silahı alması ve elindeki silahla koşarak salona gittiği anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı.