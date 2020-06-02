Son dakika haber! Spor salonları üyelerine kavuşmanın sevincini yaşıyor
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Son dakika haber! Spor salonları üyelerine kavuşmanın sevincini yaşıyor

Son dakika güncel haberine göre Korona virüsle mücadele kapsamında 18 Mart'ta kapılarını kapatan spor salonları, yayınlanan genelge ile birlikte üyelerine kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.

Son dakika haber! Spor salonları üyelerine kavuşmanın sevincini yaşıyor
02.06.2020 15:52 | Son Güncelleme: 02.06.2020 15:55

Korona virüsle mücadele kapsamında 18 Mart'ta kapılarını kapatan spor salonları, yayınlanan genelge ile birlikte üyelerine kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.

Korona virüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı genelgesi ile kapatılan spor salonları önlemlerini alarak üyelerine kavuştu. İhlas Haber Ajansı muhabirinin sorularını yanıtlayan ve Ankara'da spor salonu işletmecisi olan Taner Tan, "Üyelerimiz aldığımız önlemlerle güvenli bir şekilde gelip antrenmanları yapabilir" ifadelerini kullandı.

"Üyelerimizle bağlantımızı koparmadan canlı yayınlar ile evlerinde spor yapmalarını sağladık"

Ankara'da 20 yıldır fitness salonu işleten ve tedbirler kapsamında kapatılma kararını üyelerin salonda antrenman yaptığı esnada aldıklarını belirten Taner Tan, "Kapatılma haberi Antrenman esnasında geldi. Salonumuz kalabalıktı o sırada. Koşu bantlarında diğer cihazlarda üyelerimiz antrenmanlarını yaparken bir alt yazıda okumuştuk. Akşamda 19.30 gibi salonumuzu kapattık. 2.5 aylık bir süre geçti ve üyelerimiz sporsuz kaldı. Bizleri arayarak salonun ne zaman açılacağını soran üyelerimiz oldu. Mecburen evlerimizde kaldık ve üyelerimizle bağlantımızı koparmadan canlı yayınlar ile evlerinde spor yapmalarını sağladık. Üyelerimiz memnuniyetini devam ettirdik. Çok şükür salonlarımızı 1 Haziran itibari ile tedbirli bir şekilde açtık" diye konuştu.

"MESAFEMİZİ KORUYARAK SPORUMUZU YAPMAYA ÖZEN GÖSTERİYORUZ"

Aldıkları önlemlere değinen Tan, "Şu anda gelen üyelerimiz tedbirlerini alarak geliyor. Aldığımız önlemler var birde bakanlığımız tarafından yayınlanan bir genelge var. Sosyal mesafeye 2.5 ayda alıştık. Sosyal mesafemizi koruyoruz. Girişte ateş ölçerimiz var. Randevu defterimiz var. Üyemizin ateş durumu burada not alınıyor. Üyelerimizden ayakkabılarını değiştirmelerini istiyoruz. Duşlarımızı kapattık. Soyunma odalarımızı az kullandırıyoruz. Tesisimizde havuzumuz vardı onu kapattık. Koşu bantlarının aralarını açtık. Üyelerimizde kurallara uyuyor. Bu durumdan memnunuz. Tabi ki sektörümüz bir sıkıntıya uğradı. Toparlayacağız inşallah. Sporsuz kimse kalmayacak. Yaşanan süreçte bilinçlendik. Mesafemizi koruyarak sporumuzu yapmaya özen gösteriyoruz" şeklinde konuştu.

"ÜYELERİMİZ ALDIĞIMIZ ÖNLEMLERLE GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE GELİP ANTRENMANLARI YAPABİLİR"

Yaşanan süreçte sporun ne kadar önemli olduğunu dile getiren Taner Tan, spor salonu üyelerine de bir mesaj göndererek açıklamasını şu şekilde sonlandırdı:

"Spor yamak zorundayız. Sporsuz bir hayat olmaz. Bu dönemde herkes gördü sporun çok önemli olduğunuz. Arayan üyelerimizin çoğu ' Sizlerin kıymetinizi bilmedik. Salonumuzun kıymetini bilemedik' diye konuştu. Buda şu demek sporu hayatımızdan çıkaramayız. Üyelerimiz, spor salonlarımızda aldığımız önlemlerle güvenli bir şekilde gelip antrenmanları yapabilir. Klimaları çalıştırmıyoruz ama camlarımızı açıyor ve havalandırıyoruz. Salonlarımız açık lütfen önlemlerinizi alarak gelin."

(İHA)

Kaynak: İHA

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