Son dakika haber: Spor okullarında çocuklar spora doyacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber: Spor okullarında çocuklar spora doyacak

Son dakika haber: Spor okullarında çocuklar spora doyacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Gelen son dakika haberlerine göre Tüm Türkiye'de eş zamanlı gerçekleşen Gençlik Spor Bakanlığı Spor Okulları açılış töreni yapıldı.

Tüm Türkiye'de eş zamanlı gerçekleşen Gençlik Spor Bakanlığı Spor Okulları açılış töreni yapıldı.

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından her yıl organize edilen Spor Okulları 24 spor branşında eğitim vermek amacıyla 18 Temmuz Spor Salonunda başladı. Spor gösterileriyle başlayan açılışta konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı, "GSB Spor Okulları; çocuk ve gençlere sporu sevdirerek onları spora yönlendirmek, sporu tabana yaymak, spor kulüplerine sporcu kaynağı sağlamak ve toplumda spor kültürü oluşturmaktır. Bu yıl Düzce Belediyesi ile ortaklaşa yapacağımız GSB Spor Okullarında 24 branşta 51 antrenörle 5000 sporcumuza eğitim verilecektir. Hedeflerimiz çocuklarımızın sağlıklı birer birey olmalarının yanı sıra onların sosyalleşmelerini, sporun kurallarıyla birlikte hayatın diğer kurallarına da adapte olmalarını sağlayan egzersizler, oyunlar ve sportif antrenmanlar yaptırmaktır. Fakat en önemli hedefimiz ise, içinizden çıkması muhtemel geleceğin sporcularını da Türk sporuna kazandırmaktır. Dolayısıyla yapmış olduğumuz bu faaliyetin hem sportif açıdan hem sosyal açıdan anlamı olduğu gibi geleceğin Milli sporcularının bir tanesinin bile buradan çıkmış olması bizlerin en büyük kazancı olacaktır" ifadelerinde bulundu.

Konuşmanın ardından Karate Kata Gösterisi, Gençlik Merkezi Halk Oyunları Gösterisi ve Güreş gösterileri yapıldı. Gösteriler veliler tarafından büyük beğeni topladı. - DÜZCE

Son dakika haber: Spor okullarında çocuklar spora doyacak
Son dakika haber: Spor okullarında çocuklar spora doyacak
Son dakika haber: Spor okullarında çocuklar spora doyacak
Son dakika haber: Spor okullarında çocuklar spora doyacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Muharrem İnce Meral Akşener Fahrettin Koca Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Tarkan İbrahim Selim Mohammed Al Saloussi
Spor Diego Diego Costa Fatih Terim Sergen Yalçın Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haber: Spor okullarında çocuklar spora doyacak - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.7.2021 17:27:37. #1.15#

title