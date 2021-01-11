Spor İstanbul'un çocuklara yönelik çevrim içi spor eğitimine yoğun ilgi gösterildi
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Spor İstanbul'un çocuklara yönelik çevrim içi spor eğitimine yoğun ilgi gösterildi

11.01.2021 13:45 | Son Güncelleme: 11.01.2021 14:37
Spor İstanbul'un çocuklara yönelik çevrim içi spor eğitimine yoğun ilgi gösterildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul, korona virüs salgını sürecinde evde kalan çocuklara çevrim içi spor eğitimi vermeyi sürdürüyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul'un, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle evde kalan çocuklara yönelik çevrim içi düzenlediği spor eğitimine 86 bin 770 kişi katıldı.

Spor İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre, ilki 12 Aralık'ta gerçekleştirilen ve bugüne kadar 86 bin 770 kişinin katıldığı çevrim içi spor etkinliği, toplam 235 bin 566 kez izlendi.

6-8 yaş çocukların evde spor yapması için düzenlenen eğitimler, cumartesi ve pazar günleri 11.00 ila 11.35 saatlerinde Spor İstanbul'un sosyal medya hesaplarından gerçekleştirilen canlı yayınlarla devam edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Berad Büyük

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